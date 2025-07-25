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Омские прокуроры поспособствуют солидной добавке к тюремному сроку уголовнику из Казани

Уголовное дело на мошенника из Татарстана за обман омича на 5 миллионов рублей направленно в омский суд.

Источник: Комсомольская правда

Обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Республики Татарстан по статье «Мошенничество», отправлено в суд: ранее судимый проходимец из Казани обманул омича на 5 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

По версии следствия, житель Казани, находясь в Омске, уговорил знакомого омича приобрести для дальнейшей перепродажи автомобиль «Toyota Land Gruiser 200» и партию противогазов. Омич перевел обвиняемому более 5 миллионов рублей, однако обещанного имущества так и не дождался. А пронырливый «торговец» сбежал в Татарстан, где был пойман местными сотрудниками правоохранительных органов за аналогичные преступления, совершенные им в Казани. Находясь в данный момент колонии, мошенник признал факт обмана омича. Теперь ему «светит» дополнительный срок за обман — санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.