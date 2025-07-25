Ученые предупредили мир о «кислотном дожде»

Исследователи сообщают, что следы TFA уже обнаружены в крови и моче людей, а также в продуктах питания и напитках. Несмотря на то что прямой вред здоровью человека при нынешних концентрациях маловероятен — эксперименты на животных показывают токсичность лишь при дозах в сотни тысяч раз выше текущих, — ученые не исключают потенциального влияния на репродуктивное здоровье и состояние экосистем.