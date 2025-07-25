Ученые предупредили мир о «кислотном дожде»

В дождях по всему миру вырос уровень не разрушаемой кислоты, которая уже попала в кровь людей.
Концентрация трифторуксусной кислоты (TFA), относящейся к группе так называемых «вечных химикатов», стремительно растет в осадках по всему миру. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные из различных регионов, включая Арктику, Европу и Данию.
«Содержание TFA в листьях деревьев Германии за последние десятилетия увеличилось в 5−10 раз, ее находят даже в ледяных кернах Арктики, грунтовых водах Дании и реках Европы», — отмечают ученые. Об этом сообщает журнал Nature.
Исследователи подчеркивают, что трифторуксусная кислота практически не разрушается естественными процессами и накапливается в почве, воде и живых организмах. Вещество проникает в окружающую среду из-за промышленного производства, утечек хладагентов, распада некоторых пестицидов и даже использования анестетиков.
Исследователи сообщают, что следы TFA уже обнаружены в крови и моче людей, а также в продуктах питания и напитках. Несмотря на то что прямой вред здоровью человека при нынешних концентрациях маловероятен — эксперименты на животных показывают токсичность лишь при дозах в сотни тысяч раз выше текущих, — ученые не исключают потенциального влияния на репродуктивное здоровье и состояние экосистем.
В Евросоюзе обсуждается возможность отнесения TFA к токсичным веществам и введения ограничений на ее использование. Некоторые страны уже запрещают пестициды, в процессе распада которых образуется этот химикат. Эксперты подчеркивают: даже если трифторуксусная кислота окажется относительно безопасной для человека, ее неуклонное накопление в природе может привести к серьезным долгосрочным экологическим последствиям.