Атаку БПЛА отразили в трех городах и пяти районах Ростовской области

Ростовская область подверглась атаке беспилотников в ночь на 25 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.
БПЛА сбили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Зернограде. А также в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Песчанокопском, Октябрьском сельском, Красносулинском районах.
В хуторе Песчанокопское и Светлый взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах. Также было повреждено здание железнодорожной станции в Песчанокопском.
В результате падения обломков БПЛА загорелась трава во дворах хутора Малая Федоровка и села Генеральского. Огонь уже потушен.
Как сообщил Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал.
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