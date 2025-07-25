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Атаку БПЛА отразили в трех городах и пяти районах Ростовской области

После атаки беспилотников в Ростовской области загорелась трава.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область подверглась атаке беспилотников в ночь на 25 июля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь.

БПЛА сбили в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Зернограде. А также в Мясниковском, Родионово-Несветайском, Песчанокопском, Октябрьском сельском, Красносулинском районах.

В хуторе Песчанокопское и Светлый взрывной волной выбило стекла в нескольких частных домах. Также было повреждено здание железнодорожной станции в Песчанокопском.

В результате падения обломков БПЛА загорелась трава во дворах хутора Малая Федоровка и села Генеральского. Огонь уже потушен.

Как сообщил Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал.

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