В Татарстане планируют ввести выплаты при рождении четвертого ребенка

За четвертого и последующего ребенка семье будет назначаться единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, указано в документе. Для ее оформления необходимо будет подать документы в ЗАГС. Новшество коснется тех, у кого родился четвертый и последующие дети с 1 января 2025 года.