В Татарстане планируют ввести выплаты при рождении четвертого ребенка

Денежные выплаты за рождение четвертого и последующих детей планируют ввести в Спасском районе Татарстана. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
За четвертого и последующего ребенка семье будет назначаться единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, указано в документе. Для ее оформления необходимо будет подать документы в ЗАГС. Новшество коснется тех, у кого родился четвертый и последующие дети с 1 января 2025 года.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане намерены создать пункты проката вещей для новорожденных детей. Они будут организованы на базе организаций соцобслуживания населения.