Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане планируют ввести выплаты при рождении четвертого ребенка

Родители будут получать по 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Денежные выплаты за рождение четвертого и последующих детей планируют ввести в Спасском районе Татарстана. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

За четвертого и последующего ребенка семье будет назначаться единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей, указано в документе. Для ее оформления необходимо будет подать документы в ЗАГС. Новшество коснется тех, у кого родился четвертый и последующие дети с 1 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане намерены создать пункты проката вещей для новорожденных детей. Они будут организованы на базе организаций соцобслуживания населения.