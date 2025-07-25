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Боевики ВСУ заняли частные дома к югу от Орехова в Запорожской области

ВСУ используют частные жилые дома как позиции для расчетов БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ занимают частные жилые дома к югу от запорожского города Орехов и используют их как позиции для расчетов БПЛА. Об этом агентству РИА Новости рассказал оператор ударного БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» с позывным Жмых.

Он отметил, что гражданские покидают поселки у линии боевого соприкосновения. Дома пустуют. Российский военный не исключил, что военные ВСУ могут занимать жилые дома какими-то иными методами.

«Занимают для размещения личного состава, для работы дронов оттуда», — сказал российский военнослужащий.

Он пояснил, что дом, в котором засели ВСУ внешне такой же как у мирного населения. Его отличает только какая-нибудь специализированная антенна.

Жмых добавил, что за время одного боевого дежурства, которое длится две недели, его расчет БПЛА может поразить от десяти до 30 целей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал участки в Запорожской области, где российская армия активно наступает.

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