Боевики ВСУ заняли частные дома к югу от Орехова в Запорожской области

Боевики ВСУ занимают частные жилые дома к югу от запорожского города Орехов и используют их как позиции для расчетов БПЛА. Об этом агентству РИА Новости рассказал оператор ударного БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» с позывным Жмых.
Он отметил, что гражданские покидают поселки у линии боевого соприкосновения. Дома пустуют. Российский военный не исключил, что военные ВСУ могут занимать жилые дома какими-то иными методами.
«Занимают для размещения личного состава, для работы дронов оттуда», — сказал российский военнослужащий.
Он пояснил, что дом, в котором засели ВСУ внешне такой же как у мирного населения. Его отличает только какая-нибудь специализированная антенна.
Жмых добавил, что за время одного боевого дежурства, которое длится две недели, его расчет БПЛА может поразить от десяти до 30 целей.
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