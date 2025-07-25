Лукашенко обратился к спасателям, сказав об опасных стихиях и последствиях ЧС

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к спасателям в их профессиональный праздник — День пожарной службы 25 июля, сказав об опасных стихиях и последствиях чрезвычайных ситуациях. Поздравление публикует пресс-служба главы республики.
В частности, Лукашенко назвал работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям страны «мужественными, смелыми, сильными людьми», напомнив, что они ведут «бескомпромиссную борьбу с опасными стихиями». Именно сотрудники МЧС ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, защищают белорусов и их имущество, а также объекты экономики и богатства природы страны.
Напомнил президент и о подвигах белорусских пожарных команд в первые дни Великой Отечественной войны, которые под огнем авиации врага, под зажигательными и фугасными бомбами «вытаскивали из-под завалов раненых, без устали боролись с очагами возгорания». Он подчеркнул, что «традиции самоотверженного служения стране и народу» продолжает современное поколение спасателей. Речь идет как о предупреждении пожароопасных ситуаций, так и о своевременном и профессиональном реагировании на вызовы, спасении жизней.
Александр Лукашенко попросил спасателей беречь себя и Беларусь.
Тем временем МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.
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