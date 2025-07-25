Лукашенко обратился к спасателям, сказав об опасных стихиях и последствиях ЧС

Напомнил президент и о подвигах белорусских пожарных команд в первые дни Великой Отечественной войны, которые под огнем авиации врага, под зажигательными и фугасными бомбами «вытаскивали из-под завалов раненых, без устали боролись с очагами возгорания». Он подчеркнул, что «традиции самоотверженного служения стране и народу» продолжает современное поколение спасателей. Речь идет как о предупреждении пожароопасных ситуаций, так и о своевременном и профессиональном реагировании на вызовы, спасении жизней.