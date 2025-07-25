В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты семьям школьников к 1 сентября

Ранее Госдума одобрила закон о повышении государственных пошлин для автовладельцев и иностранных граждан, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В частности, увеличится пошлина за получение паспорта транспортного средства, внесение изменений в него, выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, национального водительского удостоверения и другие услуги. Также вводятся новые пошлины, например, за внесение данных в систему техосмотра при оформлении диагностической карты и за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы. Кроме того, устанавливаются сборы за регистрацию иностранцев по месту пребывания и за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину.