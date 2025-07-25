В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты семьям школьников к 1 сентября

В документе определены категории граждан, имеющих право на получение данной выплаты, которая будет предоставляться семье один раз в год до достижения ребёнком 18-летнего возраста.
Кто может получить выплату:
Родители (опекуны, усыновители) ребёнка от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет не позже 1 сентября этого года. Ребёнок должен быть гражданином РФ. Совершеннолетние (от 18 до 23 лет) с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, если они учатся в школе или колледже и имеют российское гражданство. Их родители (или законные представители) тоже могут получить выплату.
Размер выплаты будет соответствовать величине прожиточного минимума, установленного в целом по стране. Авторы законопроекта предлагают выплачивать данную сумму на каждого школьника в семье. Сегодня прожиточный минимум в России составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль.
В числе авторов законопроекта председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и глава Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СРЗП).
Ранее Госдума одобрила закон о повышении государственных пошлин для автовладельцев и иностранных граждан, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В частности, увеличится пошлина за получение паспорта транспортного средства, внесение изменений в него, выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, национального водительского удостоверения и другие услуги. Также вводятся новые пошлины, например, за внесение данных в систему техосмотра при оформлении диагностической карты и за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы. Кроме того, устанавливаются сборы за регистрацию иностранцев по месту пребывания и за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину.