В аэропорту Сочи задержаны более 50 рейсов

В аэропорту Сочи задержали более 50 рейсов.
Более 50 авиарейсов задержаны в сочинском аэропорту утром 25 июля, свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани. На 06:00 по московскому времени зафиксированы задержки 27 вылетов и 27 прилетов.
Согласно данным табло, среди задержанных оказались рейсы в Анталью, Москву, Ереван, Казань и Санкт-Петербург. Также отмечены задержки прибытия самолетов из Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени и Самарканда.
Ранее ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Сочи были сняты. Сейчас составляется обновленное расписание прилетов и обслуживания всех воздушных судов с учетом вынужденных корректировок, пишет 360.ru. Запрет на осуществление рейсов был введен в целях обеспечения безопасности.