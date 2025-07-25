В аэропорту Сочи задержаны более 50 рейсов

Ранее ограничения на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Сочи были сняты. Сейчас составляется обновленное расписание прилетов и обслуживания всех воздушных судов с учетом вынужденных корректировок, пишет 360.ru. Запрет на осуществление рейсов был введен в целях обеспечения безопасности.