«Радиостанция Судного дня» передала в эфир 10 загадочных сообщений

В 13:08 в эфире прозвучало слово «краснохряк», а в 13:42 — «гималайский». УВБ-76 также передала слова «шламоброд», «крашотреф», «неудержимый», «ключица», «нюхостих», «говенье», «кремлевский» и «пледозвон».