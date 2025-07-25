«Радиостанция Судного дня» передала в эфир 10 загадочных сообщений

За сутки в эфире радио «Судного дня» УВБ-76 прозвучало 10 загадочных сообщений. Информацию об этом распространил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность этой радиостанции.
В четверг в 12:23 (мск) транслировались слова «коммунике» и «пекинский».
В 13:08 в эфире прозвучало слово «краснохряк», а в 13:42 — «гималайский». УВБ-76 также передала слова «шламоброд», «крашотреф», «неудержимый», «ключица», «нюхостих», «говенье», «кремлевский» и «пледозвон».
Напомним, «Радиостанция Судного дня» была создана в 1970-х годах. Чаще всего она транслирует жужжащий сигнал, поэтому слушатели прозвали её «Жужжалкой».
Последний раз УВБ-76 передавала сигналы 10 июля. Тогда в эфире можно было услышать слова «вестомор» и «такса».