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«Радиостанция Судного дня» передала в эфир 10 загадочных сообщений

В эфире УВБ-76 прозвучали слова «кремлевский», «нюхостих» и «пледозвон».

Источник: Аргументы и факты

За сутки в эфире радио «Судного дня» УВБ-76 прозвучало 10 загадочных сообщений. Информацию об этом распространил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность этой радиостанции.

В четверг в 12:23 (мск) транслировались слова «коммунике» и «пекинский».

В 13:08 в эфире прозвучало слово «краснохряк», а в 13:42 — «гималайский». УВБ-76 также передала слова «шламоброд», «крашотреф», «неудержимый», «ключица», «нюхостих», «говенье», «кремлевский» и «пледозвон».

Напомним, «Радиостанция Судного дня» была создана в 1970-х годах. Чаще всего она транслирует жужжащий сигнал, поэтому слушатели прозвали её «Жужжалкой».

Последний раз УВБ-76 передавала сигналы 10 июля. Тогда в эфире можно было услышать слова «вестомор» и «такса».