Жители Тынды несут цветы и игрушки к мемориалу в память о жертвах крушения Ан-24

Жители Тынды несут цветы и игрушки к мемориалу в память о погибших при крушении Ан-24. Видео © Telegram / SHOT.
«Тында 24.07.2025. Скорбим», — гласит надпись на транспаранте, установленном местной администрацией.
Вблизи места крушения сотрудники МЧС возвели палаточный лагерь с генераторами. Доступ к району, где упал борт, возможен только на гусеничном транспорте. Сейчас на месте крушения работают 205 сотрудников МЧС и 34 единицы техники.
Сотрудники МЧС работают на месте крушения Ан-24 в Амурской области. Видео © SHOT.
Напомним, 24 июля в Амурской области пассажирский самолёт авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом Хабаровск — Тында, потерпел крушение. На борту находились 43 пассажира, включая 5 детей. Выживших нет. В центре Хабаровска образовался стихийный мемориал, подобный появился и в Благовещенске.