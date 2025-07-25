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Жителям Башкирии рассказали о профилактике тромбоза

Обнаружить тромбы до их проявления — сложная задача, но есть методы, которые позволяют оценить риск их образования.

Источник: Башинформ

аведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Регионального сосудистого центра Стерлитамака Валерий Мурыжников рассказал корреспонденту портала UfaNovosti.ru, на что нужно обратить внимание.

Пациентам с такими симптомами, как боль, отек и нарушение функции пораженного органа или части тела, покраснениями, повышением температуры и изменением цвета кожи, прежде всего, необходимо отправиться на консультацию в медучреждение к терапевту, неврологу или кардиологу.

При необходимости специалисты могут назначить анализы на свертываемость крови, УЗИ вен нижних конечностей, определение уровня гомоцистеина, эхокардиографию и даже генетический тест на тромбофилию.

При этом важно знать, что все эти методы не гарантируют выявления тромбов до их проявления. Скорее позволяют оценить риск и принять меры профилактики.