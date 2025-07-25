Жителям Башкирии рассказали о профилактике тромбоза

Пациентам с такими симптомами, как боль, отек и нарушение функции пораженного органа или части тела, покраснениями, повышением температуры и изменением цвета кожи, прежде всего, необходимо отправиться на консультацию в медучреждение к терапевту, неврологу или кардиологу.