Жителям Башкирии рассказали о профилактике тромбоза

аведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Регионального сосудистого центра Стерлитамака Валерий Мурыжников рассказал корреспонденту портала UfaNovosti.ru, на что нужно обратить внимание.
Пациентам с такими симптомами, как боль, отек и нарушение функции пораженного органа или части тела, покраснениями, повышением температуры и изменением цвета кожи, прежде всего, необходимо отправиться на консультацию в медучреждение к терапевту, неврологу или кардиологу.
При необходимости специалисты могут назначить анализы на свертываемость крови, УЗИ вен нижних конечностей, определение уровня гомоцистеина, эхокардиографию и даже генетический тест на тромбофилию.
При этом важно знать, что все эти методы не гарантируют выявления тромбов до их проявления. Скорее позволяют оценить риск и принять меры профилактики.