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23 беспилотника сбили над Ростовской областью в ночь на пятницу

В Ростовской области отразили атаку БПЛА 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на пятницу, 25 июля, в Ростовской области дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников. Всего на Дону было сбито 23 дрона. Об этом сообщили в Минобороны.

В течение прошедшей ночи по стране уничтожили 105 дронов самолетного типа. Из них 26 — над Белгородской областью, 25 — над Брянской областями, девять — над акваторией Азовского моря. Еще восемь беспилотников сбили над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским. Три БПЛА перехватили над Тамбовской, два — над Воронежской и один — над Орловской областями.

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