Полицейские вернули пермяку украденный мотоцикл

Правоохранители установили личности предполагаемых виновников. Это 15-летний житель Краснокамска и 16-летний житель Перми. Юных подельников задержали. Фигуранты не смогли уехать далеко на похищенном мотоцикле, поскольку в нем не было топлива, и спрятали его в укромном месте, чтобы позже продать.