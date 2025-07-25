Полицейские вернули пермяку украденный мотоцикл

В дежурную часть полиции в Мотовилихе от 27-летнего пермяка поступило заявление о краже его мотоцикла. Он был припаркован на неохраняемой придомовой территории на ул. Ивановской. Причиненный материальный ущерб составил 120 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители установили личности предполагаемых виновников. Это 15-летний житель Краснокамска и 16-летний житель Перми. Юных подельников задержали. Фигуранты не смогли уехать далеко на похищенном мотоцикле, поскольку в нем не было топлива, и спрятали его в укромном месте, чтобы позже продать.
На допросе злоумышленники дали признательные показания. Оперативники нашли мотоцикл и вернули владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.