Китай создал крупнейший в мире кристалл для сверхмощных лазеров, способных сжигать спутники

Ранее в Китае была представлена пчела-киборг, управляемая с помощью мозгового импланта. Разработка Пекинского технологического института представляет собой лёгкий контроллер, крепящийся к насекомому и соединяющийся с мозгом посредством микроигл. Передаваемые импульсы имитируют естественные сигналы, позволяя дистанционно управлять движениями пчелы. Предполагается, что технология найдёт применение в военной разведке и спасательных операциях, где миниатюрные пчёлы смогут проникать в труднодоступные места.