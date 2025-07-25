Врачи стали самыми дефицитными специалистами в Новосибирской области

В Новосибирской области самыми дефицитными на рынке труда специалистами остаются врачи. На одну вакансию приходится всего 0,7 резюме потенциальных кандидатов, что указывает на острую нехватку их на рынке труда. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.
— Уровень медианных предлагаемых зарплат для врачей достиг в этом году 100 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.
Далее в список дефицитных специальностей вошли фармацевты-провизоры, главврачи, заведующие отделениями, медсестры и медбратья, дворники, пекари, повара, кондитеры, сантехники и слесари, зоотехники, фрезеровщики, токари и шлифовальщики, маляры и штукатуры, продавцы, мерчендайзеры, электромонтажники и медицинские представители.