Врачи стали самыми дефицитными специалистами в Новосибирской области

В Новосибирской области самыми дефицитными на рынке труда специалистами остаются врачи. На одну вакансию приходится всего 0,7 резюме потенциальных кандидатов, что указывает на острую нехватку их на рынке труда. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.