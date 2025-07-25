«Это качественно или безопасно?»: итог дорожных работ обескуражил владивостокцев

О недостатках проекта горожане пишут в социальных сетях. На перекрёстке улиц Жигура и Стрелочной после ремонта на проезжей части появились выступы, которые мешают проезду контейнеровозов. Теперь грузовикам, ежедневно привозящим сырьё на территорию бывшего молокозавода, приходится выезжать на встречную полосу, чтобы повернуть.
Легковым автомобилям тоже непросто: после сужения дороги с двух полос в каждую сторону до однополосной у всех водителей возникают проблемы с разъездом. В случае ремонта этой дороги в будущем, очевидно, придётся вводить реверсивное движение или вводить какую-то временную схему. Ожидаются и проблемы в снегопады — на узкой дороге будет застревать снегоуборочная техника, а снег, снимаемый с проезжей части, теперь некуда складывать — если, как раньше, сваливать его вдоль тротуара, то места для разъезда транспортных потоков не останется.
«Подскажите, это качественно или безопасно?» — интересуется местные жители в telegram-чате главы города.