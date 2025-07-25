«Это качественно или безопасно?»: итог дорожных работ обескуражил владивостокцев

Легковым автомобилям тоже непросто: после сужения дороги с двух полос в каждую сторону до однополосной у всех водителей возникают проблемы с разъездом. В случае ремонта этой дороги в будущем, очевидно, придётся вводить реверсивное движение или вводить какую-то временную схему. Ожидаются и проблемы в снегопады — на узкой дороге будет застревать снегоуборочная техника, а снег, снимаемый с проезжей части, теперь некуда складывать — если, как раньше, сваливать его вдоль тротуара, то места для разъезда транспортных потоков не останется.