ТАСС: Счета на три миллиарда арестованы у основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Московский суд в рамках расследования дела о мошенничестве и злоупотреблении арестовал счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Общая сумма на них — около трех миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.
«Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению, наложить обеспечительные меры на денежные счета в банке Мошковича Вадима Николаевича», — следует из материалов дела.
Отмечается также, что речь идет о бессрочном аресте.
В марте этого года правоохранительные органы провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро». По данным издания, следственные действия проводятся с основателем компании Вадимом Мошковичем. Уточнялось, что процессуальные действия с Мошковичем проходят в рамках дела по статье о мошенничестве.
Тогда же Мещанский суд Москвы решил отправить под стражу основателя холдинга «Русагро», бывшего сенатора от Белгородской области и миллиардера Вадима Мошковича, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.