ТАСС: Счета на три миллиарда арестованы у основателя «Русагро» Вадима Мошковича

В марте этого года правоохранительные органы провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро». По данным издания, следственные действия проводятся с основателем компании Вадимом Мошковичем. Уточнялось, что процессуальные действия с Мошковичем проходят в рамках дела по статье о мошенничестве.