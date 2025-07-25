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ТАСС: Счета на три миллиарда арестованы у основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Суд арестовал многомиллиардные счета основателя «Русагро» Мошковича.

Источник: Комсомольская правда

Московский суд в рамках расследования дела о мошенничестве и злоупотреблении арестовал счета основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Общая сумма на них — около трех миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.

«Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению, наложить обеспечительные меры на денежные счета в банке Мошковича Вадима Николаевича», — следует из материалов дела.

Отмечается также, что речь идет о бессрочном аресте.

В марте этого года правоохранительные органы провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро». По данным издания, следственные действия проводятся с основателем компании Вадимом Мошковичем. Уточнялось, что процессуальные действия с Мошковичем проходят в рамках дела по статье о мошенничестве.

Тогда же Мещанский суд Москвы решил отправить под стражу основателя холдинга «Русагро», бывшего сенатора от Белгородской области и миллиардера Вадима Мошковича, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.