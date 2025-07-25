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Экс-директор «Экологии-Новосибирск» под судом

Лариса Анисимова, бывший руководитель компании «Экология-Новосибирск», предстанет перед судом по обвинению в преднамеренном банкротстве предприятия.

Источник: Freepik

Первое заседание состоится 6 августа в Железнодорожном районном суде, об этом говорится в карточке суда.

Экс-директора обвиняют в мошенничестве, преднамеренном банкротстве компании и неисполнении договорных обязательств.

По версии следствия, Анисимова заключила ряд убыточных контрактов на сумму более 1 миллиарда рублей, что привело к неплатежеспособности компании и невозможности удовлетворить требования кредиторов.

В рамках расследования наложено обременение на личное имущество обвиняемой, арестованы три квартиры, частный дом и земельный участок. Общая стоимость арестованного имущества Анисимовой — более 31 миллиона рублей.

Также дополнительно арестовано имущество связанных лиц на сумму 2,1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.

24 июля прошло предварительное слушание, где защита ходатайствовала о возврате дела прокурору. Суд отклонил просьбу.

Анисимова находится под подпиской о невыезде, дело получило статус открытого. Расследование завершено и передано в суд.