Экс-директор «Экологии-Новосибирск» под судом

Первое заседание состоится 6 августа в Железнодорожном районном суде, об этом говорится в карточке суда.
Экс-директора обвиняют в мошенничестве, преднамеренном банкротстве компании и неисполнении договорных обязательств.
По версии следствия, Анисимова заключила ряд убыточных контрактов на сумму более 1 миллиарда рублей, что привело к неплатежеспособности компании и невозможности удовлетворить требования кредиторов.
В рамках расследования наложено обременение на личное имущество обвиняемой, арестованы три квартиры, частный дом и земельный участок. Общая стоимость арестованного имущества Анисимовой — более 31 миллиона рублей.
Также дополнительно арестовано имущество связанных лиц на сумму 2,1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.
24 июля прошло предварительное слушание, где защита ходатайствовала о возврате дела прокурору. Суд отклонил просьбу.
Анисимова находится под подпиской о невыезде, дело получило статус открытого. Расследование завершено и передано в суд.