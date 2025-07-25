Мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 появился в городе Тында

В Тынде недалеко от места крушения самолета Ан-24 появился стихийный мемориал в память о погибших. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил мэр города Сергей Гуляев.
— В Тынде организован стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы. Он расположен в сквере, напротив ресторана «Ильяс», — рассказал глава Тынды.
Он отметил в своем Telegram-канале, что местные жители приносят к месту трагедии цветы, свечи и игрушки, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы.
24 июля Ан-24, летевший рейсом авиакомпании «Ангара» по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, перестал выходить на связь. Спустя несколько часов были найдены обломки воздушного судна. Позже губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что самолетом следовали 43 пассажира, среди которых было пятеро детей, а также шесть членов экипажа.
Авиакатастрофа могла произойти из-за ошибки экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку. Начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер также обратил внимание на то, что пассажирский самолет пытались приземлить при 10-балльной облачности и в окружении гор.