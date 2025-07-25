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В Новосибирске заключенный потребовал компенсацию за уничтоженный шарф

Однако суд решил, что действия сотрудников колонии были законными.

Источник: Freepik

В Ленинский районный суд поступил иск от заключённого из ИК-2 в Новосибирске. Он хотел получить 1000 рублей за уничтоженный шарф и 59 000 рублей за моральный вред.

По информации суда, 21 декабря 2023 года во время внепланового обыска у осуждённого нашли и изъяли шарф гражданского образца чёрного цвета. Согласно правилам колонии, гражданские вещи у заключённых запрещены, поэтому шарф был уничтожен.

Осуждённый не согласился с этим и подал иск. Суд решил, что действия сотрудников колонии были законными, и уничтожение шарфа было правомерным, так как всё делалось по установленным правилам.

Осуждённый подал апелляцию, но вторая инстанция оставила решение без изменений.