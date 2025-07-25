Продукты на выброс — при жаре под +40 без электричества все испортится: Где в Кишиневе отключат свет — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных на 25 июля отключениях электричества в Кишиневе.
Ботаника.
Буребиста, 40/1, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, Данубиус, 36−50, 45, 49−57, Сармизеджетуса, 37/5, 75, 77A, 82, 87, Тирас, 1−47, 2−12, 12A, 16−28, 40−42, 54−66 — с 08:50 до 13:00.
Центр.
Хынчештское шоссе, 206A, 208, 208A, 210, 214−216, 216/1, 217, 220A, 220D, 222A, 222/1, 224, 228, 229, 230, 233, 236−238, 243, 253−255, В. Ковтун, 2−14, 30, 34−40, 3−9, 23−27, 37, пер. В. Ковтун, 1, 12 — с 08:50 до 18:00.
Рышкановка.
Каля Орхеюлуй, 999, 9999, Соколень, 2/6 — с 09:20 до 16:00.
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