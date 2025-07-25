Ветеринар Шеляков рассказал, как часто стоит купать домашних животных

Владельцам кошек и собак часто задаются вопросом, как часто следует мыть своих любимцев.
Ветеринар Михаил Шеляков поделился рекомендациями, которые помогут поддерживать чистоту питомцев, не навредив их здоровью.
По словам Шелякова, кошек не стоит купать слишком часто. Оптимальная частота — не более двух раз в год. Это связано с тем, что кошки не очень любят воду и хорошо ухаживают за своей шерстью самостоятельно.
Собак, напротив, можно купать чаще, по мере загрязнения. Особенно это касается пород с белой шерстью и чувствительной кожей.
Ранее зоопсихолог Светлана Капустина дала совет, как приучить кошку к переноске, предложив использовать игрушки или лакомства. Она также отметила, что наиболее комфортный способ перевозки животного — на автомобиле, где питомец будет находиться вдали от посторонних.
Ветеринар Владимир Уражевский рекомендовал владельцам собак, уезжающим в отпуск, оставлять своих питомцев у родственников или друзей, которые знакомы с животным.
Как ранее писал «МК в Красноярске», Появление щенка в доме, где уже живут кошка или другая собака, требует аккуратного подхода к знакомству. Простое введение нового питомца в семью не гарантирует мгновенной дружбы.