Выучите назубок эти 4 золотых правила, чтобы не провести остаток отпуска в обнимку с унитазом

Казалось бы, что может быть естественнее, чем нырнуть в тёплое море? Но помните — морская вода это не просто H2O с солью. Там обитают миллиарды бактерий, вирусов и паразитов, которые только и ждут, чтобы попасть в ваш организм. Особенно опасно возле больших городов, где в море сбрасываются сточные воды. То же самое касается бассейнов в отелях — хлор убивает не все микроорганизмы, а некоторые инфекции прекрасно выживают даже в обработанной воде. Плавайте с закрытым ртом, не ныряйте головой в сомнительные водоёмы и обязательно принимайте душ после купания. Даже воду из-под крана в номере лучше не глотать — используйте её только для ополаскивания. Поверьте, ротавирус или кишечная палочка способны превратить ваш райский отдых в неделю адских мучений.