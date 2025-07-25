Юрист сказала, можно ли отказаться от перерыва на обед в Беларуси, сократив рабочий день

Что касается льгот, то женщины с ребенком до полутора лет имеет право на допперерывы продолжительностью не менее, чем 30 минут для кормления. Такие паузы закон гарантирует не реже, чем раз в три часа, и они включаются в рабочее время, а значит, и оплачиваются по среднему заработку.