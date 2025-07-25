Юрист сказала, можно ли отказаться от перерыва на обед в Беларуси, сократив рабочий день

Юрист Елена Романчук сказала агентству «Минск-Новости», можно ли работать без обеденного перерыва в Беларуси и сократить за счет этого рабочий день.
В целом, при рабочем дне свыше четырех часов Трудовой кодекс своей статьей 134 гарантирует сотруднику перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 20 минут до 2 часов. Детали регламентируют правила внутреннего распорядка конкретной организации.
При этом, отмечает юрист, обеденный перерыв «не может быть заменен, перенесен на конец смены или использован для сокращения рабочего дня»:
«Его длительность обязательно должна быть прописана в договоре или локальных актах. Без этого у работника не будет механизма защиты своих прав».
Другое дело, что с 1 января 2024-го ТК позволяет при рабочем дне до четырех часов не предоставлять обеденное время по письменному заявлению работника и изданному на его основе приказу нанимателя.
При работе на смене, когда, скажем, кассиры, охранники или дежурные порой не могут покинуть рабочее место, «наниматель обязан обеспечить возможность приема пищи непосредственно на рабочем месте, и тогда это время включается в оплачиваемые часы».
Да и рабочее время дистанционного работника, говорит Елена Романчук, «должно быть согласовано и отражено в трудовом договоре или локальных актах».
«В документах также фиксируется, имеет ли право работник самостоятельно устанавливать перерывы», — говорит юрист.
Что касается льгот, то женщины с ребенком до полутора лет имеет право на допперерывы продолжительностью не менее, чем 30 минут для кормления. Такие паузы закон гарантирует не реже, чем раз в три часа, и они включаются в рабочее время, а значит, и оплачиваются по среднему заработку.
«При наличии двух и более детей это время увеличивается до одного часа и может быть присоединено к основному обеду или перенесено на начало или конец смены», — уточнила Елена Романчук.
Перерывы по медпоказаниям, которые могут быть включены в рабочее время, предоставляют также инвалидам. А вот несовершеннолетние, начавшие трудовой путь, перерыв получат на общих основаниях.
Кстати, с жалобой к работодателю по перерывам на отдых и питанием можно обращаться в Департамент госинспекции труда Минтруда и соцзащиты. Штрафы за нарушение — от двух до двадцати базовых величин (в июле 2025-го — от 84 до 840 рублей).
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