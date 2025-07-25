«Озолотили!»: более 75 тысяч рублей в среднем получают омичи по мнению Омскстата

Рост средней зарплаты омичей, судя по данным омских статистов, впечатляет. В сравнении с апрелем текущего года, она выросла за месяц на внушительные 7,8 процентов. В денежном же эквиваленте омичи стали получать в мае на 5,4 тысячи рублей больше, чем в предыдущем месяце. Но особенно внушительно смотрится рост омской средней зарплаты за годовой период. В мае 2024 года жителям региона как-то приходилось существовать на жалкие 65033 рублей, но уже через год омичи получают в среднем 75479 рублей.