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«Озолотили!»: более 75 тысяч рублей в среднем получают омичи по мнению Омскстата

Похожая на обидную шутку информация появилась на сайте ведомства.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 24 июля, территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области, опубликовал таблицу динамики роста зарплат в регионе. По мнению сотрудников ведомства, средняя зарплата омичей растет быстрыми темпами и составляет на май 75479 рублей.

Рост средней зарплаты омичей, судя по данным омских статистов, впечатляет. В сравнении с апрелем текущего года, она выросла за месяц на внушительные 7,8 процентов. В денежном же эквиваленте омичи стали получать в мае на 5,4 тысячи рублей больше, чем в предыдущем месяце. Но особенно внушительно смотрится рост омской средней зарплаты за годовой период. В мае 2024 года жителям региона как-то приходилось существовать на жалкие 65033 рублей, но уже через год омичи получают в среднем 75479 рублей.

К слову, комментирующие эту новость в социальных сетях омичи отнеслись с добрым юмором к информации омских статистов, выражая им благодарность за то, что они буквально «озолотили» своими цифрами жителей региона.