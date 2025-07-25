В правительстве Иркутской области заслушали отчеты министров

На заседании кабинета министров в правительстве иркутской области под председательством Константина Зайцева прозвучали отчеты министерств о работе, проделанной в 2024 году и достигнутых результатах.
Так, министр жилищной политики и энергетики Приангарья Анатолий Никитин доложил: девять инициатив от нашего региона нашли отражение в постановлениях Правительства РФ. Речь идет о строительстве новых энергогенераций, уточнении тарифов на электроэнергию и регулировании майнинговой деятельности.
В целом на развитие сферы ЖКХ в Приангарье в прошлом году из областного бюджета было выделено более 18 млрд рублей, а на благоустройство по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» — более 1,5 млрд рублей. Отметил министр и работу по обновлению и модернизации инженерных сетей, ведущуюся в регионе. Доложил о результатах прошлого и подготовке к будущему отопительным сезонам.
Согласно докладу министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Светланы Трофимовой, в прошлом году сократились выбросы опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения, были ликвидированы 72 несанкционированные свалки. И в то же время до 65 увеличилось число особо охраняемых территорий. Продолжается работа по созданию инфраструктуры обращения с коммунальными отходами для их сортировки и переработки.
Активно развивается и сфера физической культуры и спорта в Приангарье. Как доложил министр Павел Богатырев, в прошлом году в регионе в различных спортивных мероприятиях поучаствовало более 106 тысяч человек. Особое внимание уделяется работе с людьми с ограниченными возможностями, а также ветеранами СВО.