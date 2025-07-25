В правительстве Иркутской области заслушали отчеты министров

В целом на развитие сферы ЖКХ в Приангарье в прошлом году из областного бюджета было выделено более 18 млрд рублей, а на благоустройство по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» — более 1,5 млрд рублей. Отметил министр и работу по обновлению и модернизации инженерных сетей, ведущуюся в регионе. Доложил о результатах прошлого и подготовке к будущему отопительным сезонам.