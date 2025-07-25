«У солнца тихий час»: какой силы будет магнитная буря 26 июля 2025

Прогноз магнитной активности 26 июля 2025.
Состояние магнитного поля Земли напрямую влияет на самочувствие многих людей, особенно метеочувствительных. По данным Лаборатории солнечной астрономии, конец июля 2025 года характеризуется относительным спокойствием геомагнитной обстановки. Какие солнечные вспышки наблюдались в последние дни, стоит ли ожидать магнитных бурь 26 июля 2025 года и как минимизировать их возможное воздействие на организм — подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в июле 2025 года.
Данные мониторинга солнечной активности за 24 июля 2025 года показывают умеренную интенсивность процессов на Солнце. За сутки было зафиксировано пять вспышек класса C, что относится к категории обычных вспышек средней мощности. Самая интенсивная из них — вспышка уровня C8.1, достигшая пика в 08:45 по московскому времени.
Также в течение дня были зарегистрированы и другие вспышки класса С. Важно отметить, что вспышек более высоких классов M и X, способных существенно повлиять на магнитное поле Земли, не наблюдалось.
Прогноз магнитной бури на 26 июля 2025 года.
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Согласно расчетам Лаборатории солнечной астрономии, 26 июля 2025 года геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной. Вероятность возникновения магнитной бури в этот день составляет всего 3%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы оценивается в 87%. Вероятность незначительных геомагнитных возмущений не превышает 10%.
Прогнозное значение геомагнитного индекса Kp на 26 июля составляет 2, что по шкале интенсивности соответствует спокойной магнитосфере. Это означает, что 26 июля не ожидается существенных геомагнитных возмущений, которые могли бы негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей или работу технических систем.
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека.
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Интенсивность таких бурь измеряется по шкале Kp от 0 до 9, где значения 5 и выше классифицируются как магнитная буря.
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Наиболее неблагоприятными днями июля 2025 года с точки зрения геомагнитной активности были 10−11 и 22−23 числа, когда индекс Kp достигал значения 5, что соответствует магнитной буре. Также периоды возбужденной магнитосферы (Kp = 4) наблюдались 7, 12−13, 21 и 28−30 июля.
Во время магнитных бурь многие люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления, нарушения сна, повышенную утомляемость и раздражительность. Особенно чувствительны к геомагнитным возмущениям пожилые люди, дети, а также лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм.
Хотя 26 июля 2025 года не ожидается значительных геомагнитных возмущений, полезно знать основные рекомендации по снижению их воздействия на организм:
Соблюдайте режим дня — старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, обеспечивая организму полноценный отдых. Ограничьте физические нагрузки — в периоды геомагнитных возмущений лучше воздержаться от интенсивных тренировок, заменив их легкими прогулками на свежем воздухе. Следите за питанием — отдавайте предпочтение легкой пище, богатой витаминами и микроэлементами, ограничьте потребление соли, жирной и острой пищи. Увеличьте потребление жидкости — чистая вода, травяные чаи и морсы помогут выводить токсины из организма. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе необходимые медикаменты и в случае ухудшения самочувствия своевременно принять назначенные врачом препараты. Избегайте стрессовых ситуаций и эмоционального перенапряжения — для расслабления можно использовать дыхательные упражнения, медитацию или легкую музыку.