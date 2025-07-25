«У солнца тихий час»: какой силы будет магнитная буря 26 июля 2025

Соблюдайте режим дня — старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, обеспечивая организму полноценный отдых. Ограничьте физические нагрузки — в периоды геомагнитных возмущений лучше воздержаться от интенсивных тренировок, заменив их легкими прогулками на свежем воздухе. Следите за питанием — отдавайте предпочтение легкой пище, богатой витаминами и микроэлементами, ограничьте потребление соли, жирной и острой пищи. Увеличьте потребление жидкости — чистая вода, травяные чаи и морсы помогут выводить токсины из организма. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется иметь при себе необходимые медикаменты и в случае ухудшения самочувствия своевременно принять назначенные врачом препараты. Избегайте стрессовых ситуаций и эмоционального перенапряжения — для расслабления можно использовать дыхательные упражнения, медитацию или легкую музыку.