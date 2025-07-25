В Приморье из-за хищения кабеля произошло крупное отключение электроэнергии

В Приморском крае в четверг, 24 июля, без электроэнергии на несколько часов остались несколько десятков тысяч жителей северной части региона. Как выяснилось, причиной отключения стало хищение кабеля, сообщается на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).