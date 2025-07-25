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В Приморье из-за хищения кабеля произошло крупное отключение электроэнергии

В Приморском крае в четверг, 24 июля, без электроэнергии на несколько часов остались несколько десятков тысяч жителей северной части региона. Как выяснилось, причиной отключения стало хищение кабеля, сообщается на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

Источник: Российская газета

Приморским филиалом ДРСК компанией «Приморские электрические сети» в четверг было зафиксировано отключение оборудования 220 кВ на подстанции Чугуевка. В итоге без электричества остались населенные пункты сразу в нескольких муниципалитетах на севере Приморья — в Арсеньвском городском округе, Яковлевском и Чугуевском районах.

Энергетики быстро обнаружили причину отключения.

«Причиной повреждения стало намеренное вмешательство в работу электрооборудования путем хищения шести метров контрольного кабеля на подстанции 220 кВ Чугуевка. Работы по устранению повреждения и прокладке нового кабеля продолжались всю ночь», — говорится в сообщении компании.

Энергетики в связи с хищением обратились в полицию. Ситуацию взяла под контроль прокуратура региона.