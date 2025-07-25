Бодрость духа, грация и пластика: памяти Владимира Высоцкого

Высоцкий не был спортсменом в полном смысле этого слова. Не участвовал в соревнованиях, не тренировался ради высокого результата. Но тем не менее спорта в его жизни было побольше, чем у многих из тех, с кем он работал и дружил. «В детстве я увлекался боксом, спортивной гимнастикой, научился многим трюкам, которые неподготовленный человек не повторит. Умел многое: ходить на руках по лестнице или делать переднее сальто с места. Одним из моих любимых упражнений был “крокодильчик” — когда стоишь на руках и удерживаешь тело параллельно полу. Оно лишь кажется простым, но во время его исполнения задействованы почти все группы мышц, требуется высокая концентрация и выдержка», — вспоминал Владимир Семенович.