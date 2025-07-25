Единственная авиакатастрофа с участием «Конкорда» случилась 25 лет назад

Главная проблема была в том, что самолет уже достиг скорости V1, после которой остановить разбег уже невозможно. При попытке убрать тягу и начать торможение самолет бы все равно выкатился далеко за взлетную полосу, что в целом можно приравнять к авариной посадке. Кроме того, за те несколько секунд, в ходе которых экипаж и диспетчеры осмысливали масштаб аварии, «Конкорд» уже успел оторвать шасси от земли, а резкий разворот столь большого и сложного в управлении самолета обратно к полосе был равнозначен самоубийству.