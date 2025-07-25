Веревочный маршрут проложили в центре Владивостока между набережной и Светланской

Во Владивостоке между Корабельной набережной и улицей Светланской в центре города появился необычный пешеходный маршрут: вместо лестницы — веревка, привязанная к дереву морским узлом. Жители шутливо называют его «тропой на Эльбрус» — за крутизну склона и необходимую физическую подготовку.
Маршрут ведет к редчайшему ресурсу — бесплатной парковке в центре города. Из-за этого подъем приобрел популярность, несмотря на очевидную опасность.
«Суровый, но эффективный. Экономит время и деньги», — отмечают пользователи в тг-канале vladivostok1ru.
Канат закреплен на обрывистом склоне, проход не оборудован поручнями или ступенями. Тем не менее, конструкция пока остается в неприкосновенности даже со стороны коммунальных служб. Ближайший официальный пешеходный путь требует значительно больше времени и сил, особенно в условиях плотного движения.
«Это ироничный символ нашего города — когда важнее не благоустройство, а находчивость», — отмечают жители Владивостока.
Судьба народной инженерной мысли пока не решена. Жители опасаются, что тропу могут закрыть, лишив их кратчайшего пути и очередной части городской самобытности. Маршрут стал неофициальной достопримечательностью Владивостока — как минимум до первого дождя.
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