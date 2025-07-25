Веревочный маршрут проложили в центре Владивостока между набережной и Светланской

Канат закреплен на обрывистом склоне, проход не оборудован поручнями или ступенями. Тем не менее, конструкция пока остается в неприкосновенности даже со стороны коммунальных служб. Ближайший официальный пешеходный путь требует значительно больше времени и сил, особенно в условиях плотного движения.