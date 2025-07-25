Недвижимость, экскаватор и машиноместо: что арестовывают судебные приставы в Пермском крае

Весь пьедестал самого дорогого имущества, подвергнутого аресту, заняла недвижимость. На лидирующей позиции — нежилое помещение площадью более 3 тысяч кв. м в Перми на ул. Василия Васильева. Его стоимость составила более 34 млн рублей. На втором месте также нежилое помещение в торговом центре на ул. Мира, оцененное почти в 20 млн рублей. Замыкает тройку лидеров помещение в многоквартирном доме на ул. М. Горького стоимостью почти 15 млн рублей.