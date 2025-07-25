Недвижимость, экскаватор и машиноместо: что арестовывают судебные приставы в Пермском крае

За 6 месяцев с начала года судебные приставы Прикамья произвели 4 345 арестов имущества должников. На реализацию передано имущество общей стоимостью около 625 млн рублей, выручено порядка 35 млн рублей.
Эта сумма получена взыскателями по исполнительным производствам, также им передано в счет погашения долга нереализованного имущества на 106 млн рублей.
Весь пьедестал самого дорогого имущества, подвергнутого аресту, заняла недвижимость. На лидирующей позиции — нежилое помещение площадью более 3 тысяч кв. м в Перми на ул. Василия Васильева. Его стоимость составила более 34 млн рублей. На втором месте также нежилое помещение в торговом центре на ул. Мира, оцененное почти в 20 млн рублей. Замыкает тройку лидеров помещение в многоквартирном доме на ул. М. Горького стоимостью почти 15 млн рублей.
Самая значительная сумма, которую взыскатель получил после продажи арестованного имущества, составляет 2 млн 535 тысяч рублей. Именно за столько была реализована на торгах квартира площадью 47 кв.м во Фролах.
В списке необычного имущества, арестованного в связи с неоплаченными задолженностями, — экскаватор-погрузчик, трактор «Беларусь», машиноместо и снегоуборщик.