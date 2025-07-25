Минздрав ограничит число больничных для россиян

Изменения не затронут пациентов, ухаживающих за больными детьми или родственниками, проходящих реабилитацию, а также страдающих социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, онкология или диабет, и получающих диализ. По оценке Социального фонда России, нововведения коснутся около 1% всех оформленных больничных листов. Сейчас выплата по больничному может достигать 5 673 рублей в день и зависит от стажа и среднего заработка.