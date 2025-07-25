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«Нам матч — волжское дерби»: игрок «Пари НН» Карапузов — об игре с «Крыльями»

25-летний полузащитник нижегородцев рассказал о настрое на встречу с «зелено-бело-синими» в Самаре.

25-летний полузащитник нижегородцев рассказал о настрое на встречу с «зелено-бело-синими» в Самаре.

«Крылья Советов» примут «Пари НН» сегодня вечером (6+). Подопечные Магомеда Адиева идут на шестом месте с одним очком после ничьи с «Акроном». Гости замыкают турнирную таблицу после поражения от «Краснодара».

На днях своими ожиданиями от игры второго тура РПЛ поделились наставники «КС» и нижегородской команды. Оба готовятся к сложному матчу.

Крайний раз встречались в середине мая нынешнего года. Тогда сильнее был «Пари НН» — 5:2 (6+).

«Думаю, поражение ударило по эго команды. Все спортсмены, профессионалы. Но с тех пор произошло немало изменений. В составе “Крыльев” нет многих футболистов, которые выходили на матч в Нижнем Новгороде. Клуб изменился — теперь самарцы играют в пять защитников. Но, думаю, будут настраиваться. Наша встреча — это волжское дерби», — заявил полузащитник гостей Владислав Карапузов.

Отдельно подчеркнул: нижегородцы будут заряжены на матч не меньше хозяев поля.

«В прошлом сезоне “Крылья Советов” финишировали выше нас в турнирной таблице. Хочется это исправить и доказать, что это была ошибка», — приводит слова Карапузова пресс-служба «Пари НН».

Ранее писали, что клубы испанской Сегунды интересуются экс-вратарем «зелено-бело-синих» Иваном Ломаевым.

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