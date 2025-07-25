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Мишустин заявил, что в России обрабатывают уже больше половины отходов

Уровень вовлечения вторсырья в различных отраслях в России вырос до 10%.

Источник: Аргументы и факты

В России обрабатывается уже больше половины твердых коммунальных отходов. Об этом на Международной экологической конференции заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента России формируем экономику замкнутого цикла. Сейчас уже свыше половины твердых коммунальных отходов идет на обработку», — рассказал глава российского правительства.

По его словам, в стране построено около 300 объектов для комплексного обращения с мусором. Совокупный уровень вовлечения вторичного сырья в сфере промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ достиг 10%. За пять лет этот показатель планируют довести до 25%.

Мишустин напомнил, что в России запущен проект «Генеральная уборка», который призван устранить накопленный за десятилетия вред природе. За последние шесть лет в России ликвидировали 185 несанкционированных городских свалок. Со дна морей подняли и утилизировали более 200 затонувших кораблей. Также в стране в рамках проекта ликвидируют опасные скважины и заброшенные промышленные предприятия.

Ранее Мишустин заверил, что Россия была и остается надежным партнером по экспорту зерна.