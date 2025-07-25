Мишустин заявил, что в России обрабатывают уже больше половины отходов

Мишустин напомнил, что в России запущен проект «Генеральная уборка», который призван устранить накопленный за десятилетия вред природе. За последние шесть лет в России ликвидировали 185 несанкционированных городских свалок. Со дна морей подняли и утилизировали более 200 затонувших кораблей. Также в стране в рамках проекта ликвидируют опасные скважины и заброшенные промышленные предприятия.