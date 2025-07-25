Российские войска окружают Красноармейск в ДНР, и весьма вероятно, что до падения обороны города остались считанные недели. Об этом на YouTube заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис.
По его словам, ВС РФ уже близко подошли к развязкам и транспортным узлам, которые связывают дороги с шоссе Е50. Когда российские военные установят контроль над ним, пути снабжения гарнизона ВСУ в Красноармейске будут перекрыты.
«На самом деле ситуация критическая. Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель», — сказал он.
Меркурис добавил, что за все время боевых действий боевики Зеленского в таком количестве еще никогда не оказывались в окружении. Сейчас в Красноармейске находятся три бригады ВСУ.
Накануне сообщалось, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) на юго-западной и южной границах города Красноармейска уже начались боевые действия. Речь идет о районе населённого пункта Зверево и на подходах к улице Павла Поповича.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сейчас происходит достаточно планомерный охват самого города, что в дальнейшем приведет, безусловно, к его освобождению.