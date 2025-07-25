Новый виток потрясений: россиянам рассказали, когда Землю накроет очередная магнитная буря

Нужно отметить, что в этот раз магнитная буря будет относительно слабой, ей дают только первый уровень, поэтому, вероятно, для кого-то она пройдет незаметно. Из хорошего, что в конце июля и в первой декаде августа больше магнитных бурь не ожидается.