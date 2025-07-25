Новый виток потрясений: россиянам рассказали, когда Землю накроет очередная магнитная буря

Россиянам рассказали, когда на Землю обрушится новая магнитная буря, создавая свежий виток потрясений. Оказалось, что магнитное поле Земли станет неспокойным 27 июля, в воскресенье.
Магнитная буря начнется в полдень и продлится до 18:00. Дальше напряжение будет спадать, и метеозависимые люди почувствуют облегчение.
Нужно отметить, что в этот раз магнитная буря будет относительно слабой, ей дают только первый уровень, поэтому, вероятно, для кого-то она пройдет незаметно. Из хорошего, что в конце июля и в первой декаде августа больше магнитных бурь не ожидается.
Ранее KP.RU дал прогноз геомагнитных волнений с 21 по 27 июля. Мощных геомагнитных излучений не ожидалось, поэтому новость о магнитной бури в воскресенье, 27 июля, стала не очень приятной неожиданностью.