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Названы регионы России, где чаще всего выявляют рак легких

Врач Игорь Тюрин рассказал, какие российские регионы входят в группу риска по развитию рака органов дыхания.

Источник: Аргументы и факты

В регионах Дальнего Востока, на Урале и в Сибири риск развития рака легких выше, чем в других частях России, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин.

По его словам, заболеваемость раком легкого, трахеи и бронхов выше там, где больше курильщиков. Так, отдельные регионы Дальнего Востока входят в число лидеров по числу курящего населения и по числу пациентов с онкологическими болезнями органов дыхания.

Меньше всего курящих людей проживает на Кавказе, отметил Тюрин.

Кроме того, в группу риска входят жители регионов с неблагоприятной экологической обстановкой, в том числе крупных промышленных уральских и сибирских городов, а также ряда городов европейской части России, где сосредоточены промышленные предприятия.

Врач подчеркнул, что в этих регионах программа скрининга будет наиболее эффективной.

Ранее сообщалось о создани в России уникальной системы для точного выявления рака простаты.