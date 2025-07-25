Названы регионы России, где чаще всего выявляют рак легких

В регионах Дальнего Востока, на Урале и в Сибири риск развития рака легких выше, чем в других частях России, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике министерства здравоохранения РФ Игорь Тюрин.
По его словам, заболеваемость раком легкого, трахеи и бронхов выше там, где больше курильщиков. Так, отдельные регионы Дальнего Востока входят в число лидеров по числу курящего населения и по числу пациентов с онкологическими болезнями органов дыхания.
Меньше всего курящих людей проживает на Кавказе, отметил Тюрин.
Кроме того, в группу риска входят жители регионов с неблагоприятной экологической обстановкой, в том числе крупных промышленных уральских и сибирских городов, а также ряда городов европейской части России, где сосредоточены промышленные предприятия.
Врач подчеркнул, что в этих регионах программа скрининга будет наиболее эффективной.
Ранее сообщалось о создани в России уникальной системы для точного выявления рака простаты.