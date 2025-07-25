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Из Омской области не выпустили в Казахстан пиломатериал и пшеничную муку

Запрет на вывоз осуществил Россельхознадзор, основываясь на нарушениях в необходимой для вывоза документации.

Источник: Комсомольская правда

В период с 16 по 23 июля 2025 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Омской области были пресечены четыре попытки незаконного вывоза на территорию Республики Казахстан партий подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Общий объем задержанной продукции составил 26 тонн и 5,34 кубических метров, сообщает телеграм-канал «Управление Россельхознадзора по Омской области».

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на ФКП «Исилькульский», сотрудниками Россельхознадзора была задержана партия профилированных пиломатериалов на основании отсутствия фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность груза. На практически таком же основании — отсутствие действительного фитосанитарного сертификата —на ДАПП «Одесское» была задержана партия пшеничной муки. На основании выявленных нарушений вывоз всех указанных партий подкарантинной продукции был запрещен. Транспортные средства возвращены на территорию Российской Федерации для устранения нарушений, сообщили в ведомстве.