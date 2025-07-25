Камбоджа применила «Грады» по территории Таиланда

Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками продолжаются с нарастающей интенсивностью. По данным командования сухопутных войск Таиланда, камбоджийская сторона вновь применяет реактивные системы залпового огня «Град», нанося удары по гражданским объектам на территории Таиланда.
«Камбоджийские войска производят постоянные обстрелы территории Таиланда, в том числе тяжелой артиллерией и системами залпового огня “Град”. Войска Таиланда отвечают адекватными контрмерами в соответствии с тактической ситуацией», — сказано в заявлении.
Согласно сообщению, боевые действия возобновились в 04:30 по местному времени (00:30 мск) массированной атакой камбоджийских сил на пограничный участок в провинции Сисакет в районе храма Пхра Вихан (камб. — Преа Вихеар). Затем, в 06:40 (02:40 мск), камбоджийские войска начали наступление на высоты 469 и 408 в провинции Убонратчатхани. Кроме артиллерии, по данным тайской армии, противник задействовал от 6 до 8 танков.
В ответ на применение РСЗО «Град» тайские вооружённые силы использовали 155-миллиметровые артиллерийские орудия.
Командование сухопутных войск Таиланда резко осудило удары по гражданским объектам с применением дальнобойного оружия и назвало их военным преступлением. Ответственность за обстрелы возложили на правительство Камбоджи.
Ранее в Камбодже заявили, что в результате удара со стороны тайской армии погиб настоятель храма и ещё пять человек получили ранения.