Камбоджа применила «Грады» по территории Таиланда

Согласно сообщению, боевые действия возобновились в 04:30 по местному времени (00:30 мск) массированной атакой камбоджийских сил на пограничный участок в провинции Сисакет в районе храма Пхра Вихан (камб. — Преа Вихеар). Затем, в 06:40 (02:40 мск), камбоджийские войска начали наступление на высоты 469 и 408 в провинции Убонратчатхани. Кроме артиллерии, по данным тайской армии, противник задействовал от 6 до 8 танков.