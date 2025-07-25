Родственникам погибших в крушении Ан-24 рассказали, куда можно обратиться за помощью

Администрация Благовещенска также включилась в оказание помощи семьям погибших. В мэрии сообщили, что для прибывающих в город родственников подготовлено бесплатное размещение в гостинице «Дружба». Кроме этого, городские власти пообещали предоставить семьям всю необходимую поддержку, включая организацию проживания и решение бытовых вопросов.