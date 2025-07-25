В Уфе до 3 августа отключат воду

С 28 июля по 3 августа часть жителей Калининского и Кировского районов Уфы останется без холодной воды. Об этом сообщили в «Уфаводоканале». Причиной стали плановые работы по замене водопроводной арматуры и подключению обновленных участков труб.
Полный перечень домов, где будет прекращена подача воды, размещен на официальном сайте коммунального предприятия.
Жителям Уфы рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам.
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