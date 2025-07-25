Из-за атаки БПЛА в Ростовской области загорелась трава

В ночь на 25 июля дежурные средства ПВО уничтожили над Ростовской областью 23 дрона. Так, беспилотники сбили над тремя городами и пятью районами Дона. Об этом сообщил Юрий Слюсарь.
В результате падения обломков БПЛА во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района загорелась трава.
— Пожары были оперативно потушены, — говорится в сообщении.
В хуторе Светлый и селе Песчанокопское в нескольких частных домах взрывной волной выбило стекла.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
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