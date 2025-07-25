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Из-за атаки БПЛА в Ростовской области загорелась трава

В двух населенных пунктах Ростовской области произошел ландшафтный пожар после падения обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 июля дежурные средства ПВО уничтожили над Ростовской областью 23 дрона. Так, беспилотники сбили над тремя городами и пятью районами Дона. Об этом сообщил Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков БПЛА во дворах села Генеральского Родионово-Несветайского района и хутора Малая Федоровка Красносулинского района загорелась трава.

— Пожары были оперативно потушены, — говорится в сообщении.

В хуторе Светлый и селе Песчанокопское в нескольких частных домах взрывной волной выбило стекла.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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