Упорядочить использование электросамокатов намерены в Хабаровском крае

— Если в 2022 году, когда прокатных электросамокатов было немного, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности было зафиксировано всего 9, и в них пострадало 10 человек, то в последующие 2023 и 2024 годы количество таких ДТП увеличилось в 3,5 раза, — приводит данные председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов, отмечая, что только за прошедшие дни июля уже произошло 10 ДТП, в которых пострадало 11 человек, из них 9 детей.