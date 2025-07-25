Упорядочить использование электросамокатов намерены в Хабаровском крае

Обезопасить население от лихачей на электросамокатах намерены в Хабаровском крае. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», депутаты краевой Законодательной Думы рассмотрели законопроект, согласно которому муниципалитетам предлагается установить право регулировать порядок пользования территориями для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ), устанавливать правила парковки таких машин, выделять зоны запрета, где самокаты оставлять будет нельзя. Ведь сейчас наблюдается их бесконтрольное использование, хаотичная парковка, тем самым создаются риски для пешеходов, загромождаются пути для них, да и в целом арендные самокаты портят облик города.
В Думе подчеркнули, что около 612 хаотичных парковок в Хабаровске не являются легализованными. Еще большую опасность представляет передвижение на электросамокатах в местах массового скопления людей.
— Если в 2022 году, когда прокатных электросамокатов было немного, количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности было зафиксировано всего 9, и в них пострадало 10 человек, то в последующие 2023 и 2024 годы количество таких ДТП увеличилось в 3,5 раза, — приводит данные председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов, отмечая, что только за прошедшие дни июля уже произошло 10 ДТП, в которых пострадало 11 человек, из них 9 детей.
Депутаты отметили, что, согласно данным соцопроса, около 70% его участников положительно относятся к ограничениям для прокатных средств индивидуальной мобильности. Упорядочить использование самокатов как раз и должен разрабатывающийся на протяжении 1,5 лет законопроект. Ожидается, что это поможет снизить аварийность и травматизм, обезопасит пешеходов.
Законотворцы обсудили также вопросы о зонах использования СИМов, ограничениях скорости, культуре поведения на дорогах.
— Когда электросамокат находится в покое, то он является имуществом оператора — здесь поле правоотношений администрации муниципального образования с этими операторами с точки зрения определения мест парковки и ответственности. Как только средство индивидуальной мобильности начинает двигаться, это означает, что есть договор аренды в электронном виде. Отношения уже регулируются правилами дорожного движения. И мы взаимодействуем сейчас с инспекцией безопасности дорожного движения, чтобы выработать более действенные алгоритмы контроля и ответственности за нарушения, — подчеркнул Николай Шевцов.
Помимо этого, предложили проработать вопрос об обязательной установки номеров на электросамокаты, наладить механизм передачи информации о нарушениях ПДД с их участием в сервисы аренды, чтобы в дальнейшем можно было штрафовать или блокировать аккаунты недобросовестных пользователей.
— Комитет рекомендовал Законодательной Думе принять законопроект в качестве краевого закона, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в некоторых городах России уже начали запрещать электросамокаты. Первыми к таким ограничениям прибегли на Дальнем Востоке: после игнорирования правил безопасности использования СИМов в Благовещенске Амурской области объявили о полном запрете на их размещение и использование. За несоблюдение правил эксплуатации такого транспорта ввели штрафы.