Поезда задерживаются из-за обломков на станциях под Ростовом и на Кубани

Железнодорожные службы работают над устранением последствий.
Более 20 пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков дронов на станциях Песчанокопская (Ростовская область) и Тимашевская (Краснодарский край), ранен один человек. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
«Сегодня в 01:23 на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть», — пишет пресс-служба РЖД в официальном telegram-канале. Пострадавших среди пассажиров и сотрудников железной дороги нет. В результате происшествия задержки в пути следования коснулись десяти пассажирских поездов, время опоздания составляет до пяти часов.
Аналогичный инцидент произошел в 03:00 на станции Тимашевская в Краснодарском крае. Здесь также была нарушена работа контактной сети из-за падения обломков БПЛА. В результате повреждения остекления в одном из вагонов пострадал пассажир поезда № 125 сообщением Москва — Новороссийск. Медицинская помощь была оказана на месте, несколько пассажиров пересадили на свободные места. Движение поездов на станции было восстановлено в 03:50. Поезд № 125 продолжил движение с опозданием 50 минут. На данный момент до 12 пассажирских поездов следуют с задержкой до одного часа.
Железнодорожные службы работают над устранением последствий и восстановлением нормального графика движения. Для получения самой свежей информации о движении поездов пассажиры могут воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», официальным сайтом РЖД, а также круглосуточным телефоном Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775−00−00.