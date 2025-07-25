Поезда задерживаются из-за обломков на станциях под Ростовом и на Кубани

Аналогичный инцидент произошел в 03:00 на станции Тимашевская в Краснодарском крае. Здесь также была нарушена работа контактной сети из-за падения обломков БПЛА. В результате повреждения остекления в одном из вагонов пострадал пассажир поезда № 125 сообщением Москва — Новороссийск. Медицинская помощь была оказана на месте, несколько пассажиров пересадили на свободные места. Движение поездов на станции было восстановлено в 03:50. Поезд № 125 продолжил движение с опозданием 50 минут. На данный момент до 12 пассажирских поездов следуют с задержкой до одного часа.