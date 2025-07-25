Бизнесмен, продающий сыр за 85 тысяч рублей, пожаловался на безденежье: финансов на слуг не хватает

Скандально известный бизнесмен Герман Стерлигов, который продает сыр за 85 тысяч рублей, пожаловался на безденежье. Он возмутился, что его до сих пор называют миллиардером, но у него не хватает денег даже на слуг. Все вырученные с продажи сыра и хлеба деньги идут на закрытие долгов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«У меня даже машины уже несколько лет нет — не могу себе позволить. Ну и слуг бы поднанять хоть немного, а то сам колочусь по хозяйству с утра до вечера», — заявил Стерлигов.
В то же время Стерлигов согласился с тем, что обычные люди испытывают неприязнь к богатым и успешным. Он подчеркнул, что даже не имея денег и слуг, он уже невероятно богат, ведь у него есть множество животных и настоящая Библия.
Ранее KP.RU передало, что скандальный миллиардер Стерликов посоветовал россиянам покупать гробы. По его словам, эта вещь рано или поздно пригодится каждому.