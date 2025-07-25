Бизнесмен, продающий сыр за 85 тысяч рублей, пожаловался на безденежье: финансов на слуг не хватает

Скандально известный бизнесмен Герман Стерлигов, который продает сыр за 85 тысяч рублей, пожаловался на безденежье. Он возмутился, что его до сих пор называют миллиардером, но у него не хватает денег даже на слуг. Все вырученные с продажи сыра и хлеба деньги идут на закрытие долгов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.