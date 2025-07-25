Полиция опровергла информацию об избиении инвалида сотрудниками дежурной части в Хабаровске

«В июле 2024 года для доставки на борт воздушного судна 51-летнему мужчине службой аэропорта была предоставлена инвалидная коляска. В момент перехода в самолет гражданин встал и, не удержавшись, упал. При этом он оскорблял сотрудников аэропорта грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировал. Командиром экипажа было принято решение отказать дебоширу в полете, представителями авиакомпании на место происшествия был вызван наряд полиции», — сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока.