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Полиция опровергла информацию об избиении инвалида сотрудниками дежурной части в Хабаровске

В интернете появились публикации о том, что полицейские избили инвалида-колясочника и его отца в дежурной части линейного отдела на транспорте в Хабаровске.

Источник: РИА "Новости"

Мужчину на инвалидной коляске доставили туда после того, как не пустили на рейс.

Транспортная полиция Дальнего Востока сообщила, что данная информация не соответствует действительности.

«В июле 2024 года для доставки на борт воздушного судна 51-летнему мужчине службой аэропорта была предоставлена инвалидная коляска. В момент перехода в самолет гражданин встал и, не удержавшись, упал. При этом он оскорблял сотрудников аэропорта грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировал. Командиром экипажа было принято решение отказать дебоширу в полете, представителями авиакомпании на место происшествия был вызван наряд полиции», — сообщили в транспортной полиции Дальнего Востока.

После мужчину вместе с 23-летним сыном доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту Хабаровска, где они продолжили вести себя некорректно. Молодой человек также применил физическое насилие в отношении дежурного линейного отдела полиции.

В действиях сотрудников каких-либо нарушений установлено не было. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.