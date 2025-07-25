В Тынде в память о жертвах авиакатастрофы организовали стихийный мемориал

В Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах авиакатастрофы с пассажирским самолетом Ан-24 в Амурской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Гуляев.
«Боль. Скорбь. Вечная память», — написал он.
Стихийный мемориал организовали в городском сквере. Люди приносят мягкие игрушки, цветы и свечи в память о погибших.
Накануне стало известно о крушении Ан-24 авиакомпании «Ангара» рядом с аэропортом Тында. Жертвами трагедии стали 48 человек.
Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил в регионе трехдневный траур.