«Минскстрой» сказал, где в Минске строят более 100 индивидуальных домов и три таунхауса

«Практически завершена прокладка инженерно-транспортной инфраструктуры, приступили к строительству первых зданий, — сказал Терехов. — Предполагается, что в 2026 году эту площадку застроим в полном объеме, включая все необходимые атрибуты: асфальтовое покрытие, проезды, тротуары, ливневую канализацию, освещение. Все будет как в городе, но максимально приближено к природе».