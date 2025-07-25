Генеральный директор Александр Терехов «Минскстрой» сказал, где в Минске строят более 100 индивидуальных домов и три таунхауса. Его слова приводит агентство «Минск-Новости».
Названный инвестиционный проект малоэтажной застройки начали реализовывать вдоль улицы Парниковой.
«Практически завершена прокладка инженерно-транспортной инфраструктуры, приступили к строительству первых зданий, — сказал Терехов. — Предполагается, что в 2026 году эту площадку застроим в полном объеме, включая все необходимые атрибуты: асфальтовое покрытие, проезды, тротуары, ливневую канализацию, освещение. Все будет как в городе, но максимально приближено к природе».
Поскольку жилье это коммерческое, то есть особенности продажи, говорит гендиректор.
«Реализовывать жилье, — отмечает он, — планируем через аукционы, а таунхаусы — по принципу долевого строительства», — отметил спикер.
Кстати, ранее мы писали, что именно в районе улицы Парниковой появятся улицы имени двух министров иностранных дел.
В целом, по словам генерального директора «Минскстроя», в белорусской столице на июль 2025-го 25 крупных площадок застройки. Новые дома появятся «Казахстанском квартале», Чижовке, Масюковщине и Лошице.
«Минскстрой» рассказал о новостройках в «Казахстанском квартале» с колоритной окраской фасада (район улиц Железнодорожной, Дубравинской, Грушевской и Прямой). Преимущественно их возведут для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также появится многоэтажное жилье в Чижовке, Масюковщине и Лошице, новом микрорайоне Солнечный. Новые строения появятся в городе-спутнике Смолевичи и жилом районе Сокол.
Тем временем МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.
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