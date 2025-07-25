Более 800 машин стоят в пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани

Напомним, движение по Крымскому мосту перекрывали в ночь на 25 июля. Ограничения ввели в 00:49. Движение по путепроводу было ограничено почти три часа. В 3:26 автомобили вновь поехали по Крымскому мосту. К 4:00 перед путепроводом со стороны Кубани скопилась пробка из 995 автомобилей.