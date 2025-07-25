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Более 800 машин стоят в пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани

Движение по Крымскому мосту перекрывали почти на три часа.

Источник: Комсомольская правда

В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 860 автомобилей. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах путепроводу.

Время ожидания составляет около трех часов.

Со стороны Керчи в пробке перед Крымским мостом находятся 650 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов.

Напомним, движение по Крымскому мосту перекрывали в ночь на 25 июля. Ограничения ввели в 00:49. Движение по путепроводу было ограничено почти три часа. В 3:26 автомобили вновь поехали по Крымскому мосту. К 4:00 перед путепроводом со стороны Кубани скопилась пробка из 995 автомобилей.