Более 800 машин стоят в пробке перед Крымским мостом со стороны Кубани

В очереди на ручной досмотр перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят 860 автомобилей. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах путепроводу.
Время ожидания составляет около трех часов.
Со стороны Керчи в пробке перед Крымским мостом находятся 650 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов.
Напомним, движение по Крымскому мосту перекрывали в ночь на 25 июля. Ограничения ввели в 00:49. Движение по путепроводу было ограничено почти три часа. В 3:26 автомобили вновь поехали по Крымскому мосту. К 4:00 перед путепроводом со стороны Кубани скопилась пробка из 995 автомобилей.